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- Шоу-бизнес
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В совершенно прозрачной юбке и карнавальной маске: Диана Крюгер удивила вечерним луком
Диана Крюгер, которая сыграла в таких культовых фильмах как «Троя» и «Господин Никто», посетила весенний гала-концерт New York City Ballet 2025, который состоялся в Линкольн-центре в Нью-Йорке.
Актрису заметили, когда она направлялась на мероприятие. Диана выглядела сногшибательно и очень эффектно, поскольку носила черное-платье без бретелек от Jason Wu. Наряд надевался как боди, а юбка у него была полностью прозрачной и со шлейфом.
Дополнила Крюгер свой образ сетчатыми высокими перчатками, гламурным клатчем со стразами, а также туфлями на высоких платформах. В ушах у звезды сияли серьги с камнями, но главные сокращением лука стала карнавальная маска с большими 3D бабочками, которая однозначно выделяла ее образ среди других.
Этот образ Дианы напомнил нам наряд Николь Ари Паркер со съемок сериала «И просто так…» в Нью-Йорке. В экстравагантном красном образе из кутюрную коллекцию Valentino, которая была представлена в Риме, актриса исполнила роль Лизы Тодд Уэксли.