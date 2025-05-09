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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

В совершенно прозрачной юбке и карнавальной маске: Диана Крюгер удивила вечерним луком

Диана Крюгер, которая сыграла в таких культовых фильмах как «Троя» и «Господин Никто», посетила весенний гала-концерт New York City Ballet 2025, который состоялся в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Диана Крюгер

Диана Крюгер / © Getty Images

Актрису заметили, когда она направлялась на мероприятие. Диана выглядела сногшибательно и очень эффектно, поскольку носила черное-платье без бретелек от Jason Wu. Наряд надевался как боди, а юбка у него была полностью прозрачной и со шлейфом.

Дополнила Крюгер свой образ сетчатыми высокими перчатками, гламурным клатчем со стразами, а также туфлями на высоких платформах. В ушах у звезды сияли серьги с камнями, но главные сокращением лука стала карнавальная маска с большими 3D бабочками, которая однозначно выделяла ее образ среди других.

/ © Getty Images

© Getty Images

Этот образ Дианы напомнил нам наряд Николь Ари Паркер со съемок сериала «И просто так…» в Нью-Йорке. В экстравагантном красном образе из кутюрную коллекцию Valentino, которая была представлена в Риме, актриса исполнила роль Лизы Тодд Уэксли.

Актриса Николь Ари Паркер на съемках в 2022 году / © Getty Images

Актриса Николь Ари Паркер на съемках в 2022 году / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Associated Press

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер и Норман Ридус / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

Диана Крюгер / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
201
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