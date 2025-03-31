В совершенно прозрачной юбке: певица Меган Трейнор посетила светскую церемонию

Меган Трейнор / © Associated Press

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Меган Трейнор появилась среди гостей церемонии Billboard Women in Music Awards, которая прошла в Калифорнии. Она удивила гостей выбором эффектного образа, ведь надела черное платье-боди от Sami Miro Vintage.

© Associated Press

Верх ее лука был выполнен из бархата и кружева, а вот нижняя юбка была совершенно прозрачной и фатиновой. Меган носила наряд с чулками и туфлями на высоких каблуках. Также певица украсила уши и шею драгоценностями с камнями, сделала макияж, а волосы собрала в высокий хвост.

Компанию ей на мероприятии составил муж — актер Дэрил Сабара известный по главной роли в серии фильмов «Дети шпионов». Снимками с ним Меган поделилась в Instagram.

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Также она показала несколько фото с сыновьями, которые как две капли воды похожи на ее мужа.