С совершенно прозрачной юбкой: звезда "Уэнздей" Дженна Ортега произвела фурор креативным красным платьем

Дженна Ортега / © Getty Images

23-летняя актриса Дженна Ортега, которая известна по роли в сериале «Уэнздей» посетила Неделю моды в Париже. Девушка была одной из гостей на показе Модного дома Givenchy, где креативный директор бренда Сара Бертон презентовала коллекцию весна-лето 2026.

Когда Дженна появилась на публике, то произвела фурор образом — на актрисе было ярко-красное платье с совершенно прозрачной шифоновой юбкой. В верхней части ее наряд украшали объемные многослойные рюши, а также у наряда были тонкие бретельки. Низ платья представлял собой плотное красное боди.

Дженна Ортега на показе Givenchy / © Getty Images

Образ Дженны дополняли босоножки креативного дизайна, объемная прическа с небрежно ниспадающими прядями волос, и яркий макияж.

Когда девушка двигалась, платье эффектно «играло» в такт с ее телом из-за очаровательных рюшей. Это было романтично, нежно и креативно, а также привлекало внимание.

Дженна Ортега / © Getty Images

Напомним, что также актриса появилась в рамках этой Недели моды на показе бренда Dior, где новый креативный директор Модного дома Джонатан Андерсон презентовал свою дебютную коллекцию.

Дженна Ортега идет на показ Dior / © Getty Images