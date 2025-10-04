- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 1 мин
С совершенно прозрачной юбкой: звезда "Уэнздей" Дженна Ортега произвела фурор креативным красным платьем
Голливудская звезда появилась в Париже на Неделе моды и продемонстрировала свое чувство стиля.
23-летняя актриса Дженна Ортега, которая известна по роли в сериале «Уэнздей» посетила Неделю моды в Париже. Девушка была одной из гостей на показе Модного дома Givenchy, где креативный директор бренда Сара Бертон презентовала коллекцию весна-лето 2026.
Когда Дженна появилась на публике, то произвела фурор образом — на актрисе было ярко-красное платье с совершенно прозрачной шифоновой юбкой. В верхней части ее наряд украшали объемные многослойные рюши, а также у наряда были тонкие бретельки. Низ платья представлял собой плотное красное боди.
Образ Дженны дополняли босоножки креативного дизайна, объемная прическа с небрежно ниспадающими прядями волос, и яркий макияж.
Когда девушка двигалась, платье эффектно «играло» в такт с ее телом из-за очаровательных рюшей. Это было романтично, нежно и креативно, а также привлекало внимание.
Напомним, что также актриса появилась в рамках этой Недели моды на показе бренда Dior, где новый креативный директор Модного дома Джонатан Андерсон презентовал свою дебютную коллекцию.