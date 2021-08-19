В спальне красавицы: участница шоу "Холостяк-11" в белье позировала на кровати

Джессика Чеги похвасталась пышным сексуальным декольте.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — опубликовала в Instagram пикантные фотографии из своей спальни.

На снимках красотка соблазнительно позировала в черном нижнем белье, поверх которого она надела белую рубашку.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джессика продемонстрировала свой сексуальный пышный бюст в черном лифе.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

К слову, Чеги любит фотографироваться в пикантных аутфитах и делиться этими снимками с фолловерами в соцсети. Недавно она похвасталась образом в черном кружевном боди и черных мини-шортах. Свой лук Джесс дополнила черными босоножками на шпильках.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

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