В спальне красавицы: участница шоу "Холостяк-11" в белье позировала на кровати

Джессика Чеги похвасталась пышным сексуальным декольте.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — опубликовала в Instagram пикантные фотографии из своей спальни.
На снимках красотка соблазнительно позировала в черном нижнем белье, поверх которого она надела белую рубашку.
Джессика продемонстрировала свой сексуальный пышный бюст в черном лифе.
К слову, Чеги любит фотографироваться в пикантных аутфитах и делиться этими снимками с фолловерами в соцсети. Недавно она похвасталась образом в черном кружевном боди и черных мини-шортах. Свой лук Джесс дополнила черными босоножками на шпильках.
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