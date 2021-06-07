В спортивном бюстгальтере и шортах с дырками: Алессандра Амбросио поиграла с любимым в волейбол

40-летняя красотка продемонстрировала идеальную фигуру на пляже.

Супермодель Алессандра Амбросио в марте подтвердила новые отношения с манекенщиком Ричардом Ли, и теперь они открыто везде появляются вместе. На выходных пару заметили на пляже в Санта-Монике, где они играли в волейбол, а в перерывах мило целовались.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Алессандра была в голубом спортивном топе от ее собственного бренда Gal Floripa, который завязывался на спине, а также в белых рваных джинсовых шортах One Teaspoon, которые подчеркивали ее стройные ноги. От солнца знаменитость надела кепку и очки на глаза Oakley.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Ранее Алессандра встречалась с бизнесменом Николо Одди. Пара была вместе с августа 2018 по декабрь 2019 года. Также модель воспитывает двоих детей от отношений с Джейми Мазуром, которые длились более 13 лет и так не подкрепились браком.

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