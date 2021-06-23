В спортивном костюме и без лифчика: Пэрис Хилтон на прогулке в Нью-Йорке

40-летняя светская львица продемонстрировала стильный спортивный аутфит.

Пэрис Хилтон была запечатлена фотографами в Нью-Йорке. Звезду в спортивном костюме сфотографировали в Мидтауне. Синий костюм Пэрис сочетала с черной футболкой с надписью Monse, которую надела без лифчика и черными кожаными кроссовками от Nike. У звезды были распущены волосы, на лице был легкий макияж и черные солнцезащитные очки.

Пэрис Хилтон / Getty Images

Несколькими днями ранее Пэрис также была сфотографирована во время прогулки со своей младшей сестрой Ники Хилтон в Нью-Йорке. В тот день звезда надела красивое белое кружевное платье.

Пэрис и Ники Хилтон / Getty Images

А еще ранее она вместе с женихом Картером Реумом была запечатлена по пути на кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке. Звезда была в коротком платье от Lanvin из весенне-летней коллекции 2021 и черных туфлях-лодочках на каблуках.

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Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

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