В спортивном костюме и без лифчика: Пэрис Хилтон на прогулке в Нью-Йорке

40-летняя светская львица продемонстрировала стильный спортивный аутфит.
Пэрис Хилтон была запечатлена фотографами в Нью-Йорке. Звезду в спортивном костюме сфотографировали в Мидтауне. Синий костюм Пэрис сочетала с черной футболкой с надписью Monse, которую надела без лифчика и черными кожаными кроссовками от Nike. У звезды были распущены волосы, на лице был легкий макияж и черные солнцезащитные очки.
Несколькими днями ранее Пэрис также была сфотографирована во время прогулки со своей младшей сестрой Ники Хилтон в Нью-Йорке. В тот день звезда надела красивое белое кружевное платье.
А еще ранее она вместе с женихом Картером Реумом была запечатлена по пути на кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке. Звезда была в коротком платье от Lanvin из весенне-летней коллекции 2021 и черных туфлях-лодочках на каблуках.
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