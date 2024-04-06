В спортивном костюме и босоножках на каблуках: София Вергара приехала на шоу

51-летняя София Вергара направлялась на съемки нового сезона шоу талантов, которые проходят сейчас в Лос-Анджелесе.

Звезда была одета в серый свитшот и спортивные брюки-клеш в сочетании с босоножками на каблуках джинсового цвета. На плече у Софии висела объемная и ее самая любимая сумка Christian Dior. Знаменитость распустила волосы и сделала волнистую укладку, а на лице у нее были солнцезащитные очки.

София Вергара / Фото: Getty Images

Также папарацци в этот день запечатлели и ее коллегу Хайди Клум. Она выглядела феерично в красном кожаном пальто, джинсах и туфлях-лодочках в тон на каблуках.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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