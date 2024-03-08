В спортивном костюме и с крокодиловой сумкой Birkin: Дженнифер Лопес блеснула накачанным прессом

54-летняя поп-дива сочетала в своем аутфите спортивный наряд и элегантную сумку.

Папарацци подловили Дженнифер Лопес на улицах Лос-Анджелеса. Артистка появилась там в комфортном луке.

Джен одела черный спортивный костюм, состоявший из укороченного топа с мешковатыми длинными рукавами и брюк с низкой посадкой. Этот наряд позволил певице похвастаться тонкой талией и накачанным прессом.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Аутфит Лопес дополнила короткими коричневыми уггами и роскошной кремовой сумкой из кожи нильского крокодила Niloticus Crocodile Birkin.

Звезда распустила волосы и надела на лицо черные очки.

Напомним, ранее Джей Ло вышла в свет в кожаных мини-шортах, бежевом худи и пушистой шубе.

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