В спортивном костюме и с мокрыми волосами: Ева Лонгория под прицелом папарацци

Голливудская кинозвезда Ева Лонгория попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла к своей машине. Знаменитость посетила парикмахерскую, поэтому, когда Еву сфотографировали, волосы у нее были немного мокрыми. Похоже, она решила их не сушить феном до конца, а дать высохнуть самим.

На Лонгории в тот день был удобный белый костюм, состоящий из штанов и худи с капюшоном, который она надела на голову. Лук актриса дополнила белыми кроссовками Nike и солнцезащитными очками.

Макияжа у звезды на лице не было, а в руке она несла талон для парковки и мобильный телефон.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

В Instagram Ева показала, как два мастера одновременно делали ей укладку в салоне.

Ева Лонгория

Ева Лонгория

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