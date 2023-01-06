В спортивном костюме и с мокрыми волосами: Ева Лонгория под прицелом папарацци

Звезда "Отчаянных домохозяек" была одета очень просто.
Голливудская кинозвезда Ева Лонгория попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла к своей машине. Знаменитость посетила парикмахерскую, поэтому, когда Еву сфотографировали, волосы у нее были немного мокрыми. Похоже, она решила их не сушить феном до конца, а дать высохнуть самим.
На Лонгории в тот день был удобный белый костюм, состоящий из штанов и худи с капюшоном, который она надела на голову. Лук актриса дополнила белыми кроссовками Nike и солнцезащитными очками.
Макияжа у звезды на лице не было, а в руке она несла талон для парковки и мобильный телефон.
В Instagram Ева показала, как два мастера одновременно делали ей укладку в салоне.
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