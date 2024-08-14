В спортивном костюме и с собачкой на руках: стильная Сиара на улицах Нью-Йорка

38-летняя певица и мама четырех детей в стильном образе total black вышла на прогулку со своим домашним питомцем.
В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Сиара. Звезда выглядела стильно в черном боди и спортивном костюме, который состоял из укороченной олимпийки с короткими рукавами и широких брюк.
Наряд она дополнила черной бейсболкой и черными кроссовками. У артистки были распущены волосы, которые она покрасила в блонд, макияж с бронзово-медными тенями и массивное кольцо с бриллиантами на пальце.
На руках Сиара держала своего милого домашнего питомца.
Напомним, Сиара показала первое фото и раскрыла имя ребенка.
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