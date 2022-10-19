В спортивном костюме со стразами: стильный выход звезды фильма "Черный Адам"

25-летняя американская актриса Куинтесса Суинделл побывала на премьере фильма "Черный Адам", основанного на одноименном комиксе издательства DC Comics. В фильме она сыграла роль Циклоны — члена Общества Справедливости Америки и внучка Красного Торнадо, которая может управлять ветром и генерировать звук.

Куинтесса Суинделл / Фото: Associated Press

Для премьеры Куинтесса выбрала стильный спортивный костюм из весенней коллекции 2023 года бренда Celine. Олимпийка на молнии, которую звезда надела на голое тело, была украшена спереди цветными стразами, а на штанах стразы были по бокам – лампасами. На брюках также был принтованный логотип бренда.

Куинтесса Суинделл / Фото: Associated Press

Наряд Суинделл дополнила черными лакированными туфлями-лодочками. Волосы она собрала в хвост и сделала очень естественный мейкап. В ушах у нее были серебряные серьги-кольца, а в носу – золотой пирсинг.

Куинтесса Суинделл / Фото: Associated Press

Напомним, другая звезда "Черного Адама" — Сара Шаги — появилась на премьере в элегантном белом платье от Vivienne Westwood без бретелей, расшитом пайетками. Оно прекрасно сидело на стройной фигуре Сары и подчеркивало хрупкость ее плеч.

Сара Шаги / Фото: Associated Press

О фильме:

Прошло почти 5 тысяч лет с тех пор, как древние боги сделали Черного Адама (Дуэйн Джонсон) всемогущим. Его сразу же отправили в тюрьму. Однако Адам освободится из своей земной гробницы и покажет современному миру свою уникальную форму правосудия.

Фильм на украинских экранах появится уже завтра, 20 октября.

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