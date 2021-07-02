В спортивном купальнике и кроссовках: Надя Дорофеева продемонстрировала стройную фигуру

Певица похвасталась обновкой.

Надя Дорофеева пополнила свою коллекцию купальников новинкой от бренда Puma. В Instagram артистка показала, как она сидит на ее стройной фигуре.

Пляжный лук звезды дополнили кроссовки и стильная прическа. Позировала Дорофеева на камнях возле моря.

"Моя страсть к купальникам пробудилась, когда я начала больше заниматься спортом, приняла и полюбила свое тело. Сейчас у меня штук 10 купальников – в отпуске обожаю их менять! Вдохновляюсь этим летом и +1 новым купальником @pumaukraine в своей коллекции", - написала под фото певица.

Ранее Надя показала снимки в розовом бикини. Она сверкнула на камеру сексуальным декольте.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Читайте также: В тренде: Надя Дорофеева позировала в модной панамке и шлепках Gucci

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку