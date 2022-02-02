В спортивном луке и с сумкой Burberry: Беллу Хадид сфотографировали в Лондоне

Девушка попала под прицел папарацци.

Супермодель Белла Хадид - активная путешественница, ведь в этом месяце успела побывать в нескольких городах США, сняться в новой рекламе Versace, а теперь ее заметили в Лондоне. Девушку сфотографировали, когда она вышла из отеля и шла к своему автомобилю. На Белле был удобный спортивный лук, который состоял из куртки Nas, штанов и черных ботинок. На плече у модели висела небольшая сумка Burberry, а на руках были перчатки.

Белла Хадид / Getty Images

Прилетела Хадид в Великобритания по работе или к своему бойфренду Марку Калману, пока неизвестно. Но несколькими снимками в этом образе звезда поделилась с поклонниками и в Instagram.

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