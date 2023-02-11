В спортивном луке и с сумкой Hermes Birkin: стильная Дженнифер Лопес сходила на танцы

Дженнифер Лопес явно сейчас над чем-то работает, поскольку ее регулярно фотографируют по пути в танцевальную студию в Лос-Анджелесе. Возможно, это репетиции для будущего клипа.

В пятницу звезду заметили, когда она выходила со своего белого автомобиля одетая в лаконичный трикотажный костюм, который состоял из удобных штанов и кофты на молнии.

Этот образ Лопес дополнила кроссовками Nike и сумкой Hermes Birkin среднего размера, в которой у нее был планшет. Волосы певица собрала в пучок, а из аксессуаров отдала предпочтение очкам Max Mara и серьгам от Dior в своей любимой круглой форме.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Напомним, что после появления на "Грэмми" с мужем Беном Аффлеком, Дженнифер Лопес стала одной из самых обсуждаемых звезд недели. Пара привлекла к себе внимание, когда Дженнифер отчитала мужа за его "недружелюбное выражение лица" на церемонии.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на "Грэмми" / Фото: Getty Images

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