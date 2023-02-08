В спортивном луке и со сломанным ногтем: Джей Ло сходила в спортзал

После церемонии "Грэмми" Дженнифер Лопес быстро вернулась к тренировкам. 53-летняя актриса очень много работает, чтобы поддерживать себя в хорошей форме.

Вчера певицу запечатлели в Лос-Анджелесе, когда Джен направлялась в танцевальную студию, где обычно занимается. Одета Лопес была в голубом укороченном джемпере с широкими рукавами и интересной круглой горловиной, в лосинах такого же цвета с принтом и обута в белые кроссовки. В руке Дженнифер несла черную сумку Birkin от Hermes.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Ее волосы были собраны в пучок, на лице были большие очки от солнца, в ушах серьги с бриллиантами, а на пальце помолвочное и обручальное кольцо. Ногти актрисы были накрашены светлым лаком, а один ноготь, похоже, был сломанным.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Это первый выход Дженнифер после небольшого скандального эпизода, который произошел с ней и ее мужем Беном Аффлеком на церемонии "Грэмми". Напомним, бдительные поклонники заметили, что между супругами произошел не очень приятный разговор во время светского мероприятия и это попало в объективы видеокамер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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