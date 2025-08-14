ТСН в социальных сетях

Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

В спортивном луке и в шлепанцах: Натали Портман на съемках в Нью-Йорке

Натали Портман практически каждый день проводит на съемках нового фильма «Хороший секс», в котором играет главную роль психотерапевта.

Ольга Кузьменко
Натали Портман

Натали Портман / © Getty Images

Мы уже показывали несколько образов актрисы со съемок фильма, которые проходят в Нью-Йорке на Манхэттене.

В этот раз Натали появилась в кадре в спортивном аутфите. На ней была длинная кофта с полосками на груди и серые джоггеры, а обута актриса была в белые шлепанцы. Волосы Натали были распущены, на голове была белая повязка, а на лице легкий макияж.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Также несколькими днями ранее Натали фотографировали на улицах города в миниатюрном цветочном платье, которое актриса носила с высокими кожаными босоножками и джинсовой курткой.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Напомним, в фильме Портман играет Элли, семейного психотерапевта, которой за 40 и у которой не очень удачный опыт в отношениях. Она снова начинает ходить на свидания и оказывается в любовном треугольнике, встречаясь одновременно с 20-летним парнем и с 50-летним мужчиной.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

