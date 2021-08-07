В спортивном луке: стильная Белла Хадид прогулялась по Нью-Йорке в лосинах и майке

Она всегда следует модным трендам.

Недавно стало известно, что у американской красотки Беллы Хадид новый роман - девушка встречается с арт-директором Марком Калманом. На публике они еще официально не появлялись и на прогулки девушка тоже пока выходит одна.

В пятницу, 6 августа, модель подловили папарацци, когда она шла с тренировки. На плече у Белла висела большая сумка с принтом, которая перекликалась с цветом ее кроссовок, а вот одета она была в черные лосины и майку с декольте. На глазах у знаменитости были солнцезащитные очки, а на шее любимое золотое украшение с рубином от Bulgari.

Белла Хадид / Getty Images

Модным трендам модель всегда очень тщательно следует, об этом часто говорит стиль нулевых, в котором она появляется на публике. В этот раз Хадид повторила модный тренд нью-йоркских модниц - высокие белые носки. Чаще всего этому тренду тоже следует модель Хейли Бибер.

Хейли Бибер / Getty Images

Хейли Бибер / Getty Images

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