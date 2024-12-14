В спортивном наряде и косухе: Хейли Бибер под прицелом папарацци после тренировки

Даже на тренировку она ходит при полном параде.

Известная модель и бизнесвумен Хейли Бибер, которая совсем недавно родила первенца - сына, которого назвала Джек Блюз - постепенно все чаще выходит в свет и уже вернулась к тренировкам.

Молодую маму заметили папарацци, когда она выходила из студии по пилатесу, где тренируется. На Хейли был лук черного цвета, в котором она сочетала спортивную одежу и от Alo Yoga, а также стильную и объемную куртку-косуху.

Также образ девушки дополнила бейсболка от Fila, солнцезащитные очки, небольшая сумка и белые кроссовки в стиле Dad shoes. В руке у нее был популярный термос Stanley с трубочкой.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Напомним, что также недавно Хейли посетила открытие магазина Residence Los Angeles. На ней тогда был бархатный костюм от бренда Saint Laurent из коллекции осень-зима 2002, который был выполнен в трендовом бордовом оттенке. Выглядела она отлично и была в отличном настроении.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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