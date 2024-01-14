В спортивном образе и с красной помадой: Тейлор Свифт попала под прицел папарацци

Икона поп-музыки и на сцене, и в обычной жизни носит ярко-красную помаду.

Американская певица Тейлор Свифт оказалось под прицелом папарацци в Нью-Йорке, когда в сопровождении охраны к своему автомобилю. Звезда продемонстрировала в тот день абсолютно лаконичный и повседневный спортивный образ, который сможет повторить каждая.

Тейлор сочетала черные лосины от Lululemon с футболкой оливкового цвета и объемной курткой от Adidas с анималистическим принтом.

Также певица надела кроссовки оливкового цвета от Adidas x Ivy Park, солнцезащитные носки и несколько украшений, среди которых мы рассмотрели кулон и бриллиантовые серьги. Волосы она собрала в высокий хвост. а также сделала свой любимый макияж с красной помадой.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

На следующий день девушку опять подловили фотографы и на этот раз уже в Канзас-Сити, штат Миссури. Тейлор посетиа матч в американский футбол между командами "Канзас-Сити Чифс" и "Майами Долфинс".

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Певица была в специально изготовленной на заказ куртке-пуховике с номером 87 - это номер ее бойфренда Тревиса Кэлси в команде. Красно-желтая куртка создана Кристин Ющик - женой защитника команды "Сан-Франциско Форти Найнерс" Кайла Ющика. Кристин Ющик сделала пуховик с футбольной майки Кэлси.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Как создавалась куртка дизайнер показала на своей странице в Instagram.

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