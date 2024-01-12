В спортивном образе: Рози Хантингтон-Уайтли попала под прицел папарацци в Лондоне

Что на красной дорожке, что в обычной жизни модель придерживается простоты в нарядах.

36-летняя британская модель Рози Хантингтон-Уайтли - поклонница минимализма, что проявляется в ее нарядах, макияже и украшениях. Вчера, 11 января, звезда подловили как раз в таком образе.

На модели были черные спортивные лосины, которые она сочетала с бомбером шоколадного цвета и кепкой. Также на плече у Рози висела черная сумка-хобо. Вся ее одежда была от спортивного бренда Alo Yoga.

Однако из этого монобрендового лука выбивалось несколько вещей - кроссовки от Chanel, а также украшения от Tiffany & Co.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Вероятно, в таком образе Хантингтон-Уайтли направлялась на тренировку. Это случилось на следующий день после ее появления с бойфрендом Джейсон Стэтхэмом на премьере фильма "Пчеловод". Перед камерами фотографов Рози предстала в черной луке от известного бренда Alaïa. Наряд привлекал внимание и выделялся из-за золотого украшения на талии.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

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