В спортивном топе и биркенштоках: Крисси Тейген сходила на рынок и попала под прицел

В спортивном топе и биркенштоках: Крисси Тейген сходила на рынок и попала под прицел

36-летняя американская модель попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

Знаменитость сфотографировали на выходе из рынка Bristol Farms в Лос-Анджелесе в пятницу днем. Тейген приехала за покупками одетая в белый спортивный топ, черные велосипедки и серый длинный кардиган. Обута модель была в серебристые биркенштоки. Также на ней была бейсболка и защитная маска черного цвета. И как папарацци ее узнали в таком образе?

Крисси Тейген / Getty Images

А недавно Тейген запечатлели папарацци в очень стильном луке, после съемки для кулинарного сайта Cravings. Модель была одета в роскошный черный блейзер и платье-комбинацию с гипюровыми деталями и глубоким декольте. Дополнили этот образ сапоги, сумка, элегантная прическа и макияж.

Крисси Тейген / Getty Images

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