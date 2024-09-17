В спортивном топе и лосинах: Виктория Бекхэм сверкнула подкачанным прессом

50-летняя певица, экс-участница группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм, для того чтобы иметь стройную и подтянутую фигуру, регулярно тренируется. Иногда компанию ей составляет муж – экс-футболист Дэвид Бекхэм.

В своем Instagram Виктория опубликовала селфи, сделанное, наверно, между подходами. Она позирует в черном спортивном топе и лосинах, на ее шее – полотенце, а на руках – перчатки. Фото она никак не подписала. Невозможно не заметить подкачанный пресс звезды – скорее всего, его секрет не только в спорте, но и питании. Как-то Дэвид рассказал, что его жена уже 25 лет ест одно и то же блюдо — рыбу на гриле и овощи, приготовленные на пару.

Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Также Виктория делилась, что начинает утро с двух столовых ложек яблочного уксуса, которые запивает стаканом горячей воды с лимоном. После – легкий завтрак, кофе и двухчасовая тренировка.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм похвасталась новой стрижкой.

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