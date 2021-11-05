В спортивной форме и с битой в руках: Кендалл Дженнер сыграла в софтбол

26-летняя модель Кендалл Дженнер, недавно отметившая день рождения, любит спорт.
Пока ее сестры тусуются на разных светских вечеринках, Кендалл посетила осенний классический софтбол (разновидность бейсбола) Cactus Jack Foundation в Minute Maid Park в Хьюстоне. Модель, одетая в белую спортивную форму и черную бейсболку, выглядела очень органично в таком образе.
Волосы Дженнер были заплетены в две тонкие косички, на лице был легкий макияж, а на шее – тонкая подвеска, также в ушах у модели были миниатюрные золотые серьги-колечки и серьги-гвоздики с бриллиантами.
Кстати, встречается Кендалл также со спортсменом – баскетболистом Девином Букером. Пару уже неоднократно фотографировали папарацци на улицах Нью-Йорка.
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