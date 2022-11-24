В спортивных мини-шортах и очень широких ботфортах: новый модный эксперимент от Ким Кардашьян

Звезда реалити и инфлуэнсер сделала селфи во время примерки нового лука.
Ким Кардашьян продемонстрировала фолловерам в Instagram свой новый образ. В этот раз звезда реалити сочетала спортивную одежду и гламурную обувь.
На Ким была серая водолазка с черными полосками на рукавах, создана в коллаборации Balenciaga и Adidas, и черные мини-шорты с белыми полосками по бокам. Наряд она сочетала с черными очень широкими ботфортами на шпильках от Balenciaga. Аутфит получился интересным.
А вы бы надели такой лук?
Напомним, в прошлый раз Кардашьян похвасталась длинными яркими накладными ногтями.
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