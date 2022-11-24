В спортивных мини-шортах и очень широких ботфортах: новый модный эксперимент от Ким Кардашьян

Звезда реалити и инфлуэнсер сделала селфи во время примерки нового лука.

Ким Кардашьян продемонстрировала фолловерам в Instagram свой новый образ. В этот раз звезда реалити сочетала спортивную одежду и гламурную обувь.

На Ким была серая водолазка с черными полосками на рукавах, создана в коллаборации Balenciaga и Adidas, и черные мини-шорты с белыми полосками по бокам. Наряд она сочетала с черными очень широкими ботфортами на шпильках от Balenciaga. Аутфит получился интересным.

Ким Кардашян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

А вы бы надели такой лук?

Напомним, в прошлый раз Кардашьян похвасталась длинными яркими накладными ногтями.

Читайте также: