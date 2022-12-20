В худи от своего бренда и с пластырем от прыщей на лице: Джастин Бибер на прогулке с женой-моделью

Певец Джастин Бибер и его супруга - модель Хейли - смогли составить свои насыщенные рабочие графики так, чтобы провести время вместе, это несмотря на то, что перед праздниками у них много работы и фотосъемок. Пару заметили в Лос-Анджелесе после тренировки в зале.

На Хейли в тот день были мини-шорты, кроссовки с носками и оверсайз-кофта Toronto Argonauts - это мерч профессиональной футбольной команды из Канады. Также модель надела солнцезащитные очки, серьги, на плече у нее была сумка, а в руке - термос с водой.

Джастин же надел широкие джинсы, голубое худи от своего бренда одежды, а вот на лице у него было наклеено несколько маленьких звезд - это гидроколлоидные пластыри от компании Starface, предназначенные для лечения прыщей.

Джастин и Хейли Биберы / Фото: Getty Images

Также после этого в Сети разгорелся скандал. Певец обругал в Instagram шведский бренд H&M за кражу его фото для новой коллекции одежды и аксессуаров.

"Я не одобрил ни одну вещь в коллекции H&M. Мерч, который они сделали со мной, является мусором, и я призываю его не покупать", - заявила звезда.

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