В спортивных образах: три знаменитости оказались под прицелом фотографов после тренировки

У них не было макияжа на лице, а волосы немного растрепались, но все они выглядели стильными и счастливыми.

Чтобы иметь идеальные фигуры, звезды кино и подиумов должны регулярно заниматься в зале. Кто-то из них выбирает танцы, как Дженнифер Лопес, кто-то - пилатес. Но все же после тренировок многие предпочитают не переодеваться и в спортивной форме идут просто к своим машинам.

На этой неделе под прицел фотографов в спортивных луках попало аж три знаменитости, поэтому давайте посмотрим, что они носят на тренировки.

Алессандра Амбросио

Бразильская супермодель активно занимается и посещает зал в Калифорнии. На днях ее заметили в голубых лосинах, вероятно, от Alo Yoga, которые она сочетала с серой кофтой с капюшоном, кроссовками и высокими носками. На глазах У Алессандры были стильные очки, а на плече висела белая сумка от Chanel.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Оливия Уайлд

Актрису также заметили в Лос-Анджелесе. На Оливии был черный спортивный кэтсьют от Splits 59, который она сочетала с короткой кофтой от Mana Foods и черными кроссовками Adidas. Завершили этот спортивный образ солнцезащитные очки, бутылка и водой. Волосы она собрала в высокий хвост.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Люси Хейл

Звезду сериала "Милые обманщицы" попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда после тренировки шла к своей машине. На девушке были ее любимые синие лосины, кроссовки и синяя стеганая куртка. Также она надела что-то вроде спортивного бюстье. Завершали образ звезды солнцезащитные очки и золотая цепочка на шее.

Люси Хейл / Фото: Getty Images

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