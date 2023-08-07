В спортивных штанах и мятой футболке: Кэти Холмс заметили папарацци на прогулке

Она не заморачивалась с нарядом и не обращала внимания на фотографов, которые ее фотографировали.

Американскую актрису и бывшую жену Тома Круза - 44-летнюю Кэти Холмс - заметили папарацци на прогулке в Нью-Йорке. На женщине был совершенно простой и непринужденный образ.

Кэти надела серые трикотажные штаны от бренда спортивной одежды Alo Yoga с резинкой и шнурком на талии, а также мятую белую футболку с принтом спереди.

Свой простой наряд она дополнила черными кроссовками от Adidas в популярном дизайне, а также сумкой от бренда A.P.C., которая висела у нее на плече.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Также Кэти надела белые высокие носки от Adidas, в которые заправила штаны, и солнцезащитные очки. Также внимание привлек маникюр знаменитости, поскольку лак на ее ногтях полностью облез и выглядел не очень опрятно.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Напомним, что также под прицел фотографов попал маникюр Зары Тиндалл – дочери принцессы Анны и внучки покойной королевы Елизаветы II. Зара появилась на публике с облезлым лаком на ногтях.

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