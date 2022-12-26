В спортивных штанах и пуховике: Эмили Ратажковски запечатлели в Нью-Йорку

Эмили Ратажковски попала под прицел уличных фотографов, когда прогуливалась по Tribeca в Нью-Йорке.

Погода была прохладной, поэтому Эмили надела черные спортивные штаны и короткий черный пуховик, а также обула кроссовки. Ее волосы были распущены, а в ушах сверкали золотые серьги. Ратажковски была сосредоточена на своем телефоне и не обращала внимание на папарацци.

В последний раз папарацци удалось сфотографировать Ратажковски на прогулке с собакой Коломбо еще в ноябре. Тогда звезда оделась очень легко, как для прохладной нью-йоркской погоды, сочетав длинную черную юбку с разрезом сзади, укороченное худи, желтую куртку и кеды Converse.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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