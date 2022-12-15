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В спортивных штанах и с повязкой на голове: Тина Кароль продемонстрировала повседневный образ

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
838
Время на прочтение
1 мин
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В спортивных штанах и с повязкой на голове: Тина Кароль продемонстрировала повседневный образ

Тина Король / Фото: Getty Images

Певица поделилась новым снимком и сделала признание о себе.

Тина Кароль опубликовала в Instagram Stories новое селфи, сделанное в зеркале.

Звезда предстала в повседневном луке. На ней был черный свитшот, светлые спортивные штаны и черная повязка, из-под которой выглядывали белокурые волосы.

Тина Король / © Instagram Тины Кароль
Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

В посте Тина призналась, что она зависима от перфекционизма.

"Мой жизненный выбор всегда был без легкого пути. Как научиться просто быть? Без поиска новых достижений, без экстрима? Я помешана на драйве и достижениях, это создает проблемы всем. Извините, я зависима от перфекционизма!" – написала артистка на фото.

Напомним, ранее Кароль на серии селфи предстала в нежном аутфите.

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Дата публикации
Просмотры
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