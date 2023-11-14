В спортзале с видом на океан: топ-модель Жасмин Тукс показала свою тренировку

Американка много внимания уделяет занятиям спортом, чтобы всегда быть в форме.

32-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – обладательница стройной и подтянутой фигурой. Держать себя в отличной физической форме и вернуть дородовой тонус тела ей позволяют регулярные тренировки. Одну из них девушка показала в Instagram.

Жасмин надела удобный комплект, состоящий из топа и лосин, и приступила к занятию, которое начала с бега на дорожке. Затем занялась силовыми упражнениями на верхнюю часть тела – спину и руки.

Отметим, что спортзал, в котором занималась Тукс, находится на Мальдивах, а его окна выходят на океан – чем не идеальное место для занятий?

Напомним, ранее Жасмин Тукс сходила на модный показ. Для выхода в свет она выбрала черное бархатное мини-платье, подчеркивающее ее фигуру и стройные ноги, и обула лаковые мюли на высоких каблуках.

Жасмин Тукс / Фото: Getty Images

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