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В стеганной куртке и клетчатой юбке: Мэй Маск в стильном луке сходила на фэшн-шоу

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В стеганной куртке и клетчатой юбке: Мэй Маск в стильном луке сходила на фэшн-шоу

Мэй Маск / Фото: Getty Images

74-летняя мама Илона Маска – модель и бизнесвумен – побывала на показе Dior.

Мэй Маск посетила фэшн-шоу Модного дома Christian Dior, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

На показе она предстала в образе от Dior. На бизнесвумен была черная стеганная куртка и черно-белая клетчатая юбка миди.

Мэй Маск / © Getty Images
Мэй Маск / Фото: Getty Images

Наряд Мэй дополнила черными сапогами на грубой подошве и со шнуровкой и белой сумкой.

Мама Илона Маска сделала стильную укладку, насыщенный макияж с акцентом на красной помаде и завершила аутфит элегантными украшениями.

Напомним, недавно Мэй решила примерить дерзкий лук. Она одела комфортный разноцветный костюм, состоявший из худи и брюк, и бежевый тренч.

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