В стеганной куртке и клетчатой юбке: Мэй Маск в стильном луке сходила на фэшн-шоу

74-летняя мама Илона Маска – модель и бизнесвумен – побывала на показе Dior.
Мэй Маск посетила фэшн-шоу Модного дома Christian Dior, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
На показе она предстала в образе от Dior. На бизнесвумен была черная стеганная куртка и черно-белая клетчатая юбка миди.
Наряд Мэй дополнила черными сапогами на грубой подошве и со шнуровкой и белой сумкой.
Мама Илона Маска сделала стильную укладку, насыщенный макияж с акцентом на красной помаде и завершила аутфит элегантными украшениями.
Напомним, недавно Мэй решила примерить дерзкий лук. Она одела комфортный разноцветный костюм, состоявший из худи и брюк, и бежевый тренч.
Читайте также: