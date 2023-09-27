В стеганом черном платье с декольте: актриса Энн Хэтэуэй блистала на красной дорожке

Она появилась на мероприятии в Нью-Йорке.

Актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала интересный образ в элегантном черном платье на тонких бретельках от Versace. Наряд был длинным и простроченный черными нитками в виде большие цветов.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Также у платья было глубокое V-образное декольте и довольно пышная юбка.

Образ актриса дополнила жакетом с декором из бисера и камней, который носила приспущенным из плеч, а также сумкой с короткой ручкой и черными туфлями. Волосы Энн уложила на один бок, сделала лаконичный макияж, а также завершила образ множеством колец на руках и несколькими лаконичными цепочками на шее.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

В таком наряде актриса пришла на премьеру спектакля "Мертвец идет" в Нью-Йорке.

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