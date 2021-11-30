В стеганом кроп-топе и юбке в пол: Винни Харлоу посетила модную церемонию в Лондоне

В стеганом кроп-топе и юбке в пол: Винни Харлоу посетила модную церемонию в Лондоне

Ежегодно на церемонии награждаются дизайнеры и компании, внесшие наиболее выдающийся вклад в индустрию моды.

В понедельник, 29 ноября, в Лондоне состоялось одно из главных модных событий года - церемония Fashion Awards. Гости мероприятия в этом году постарались максимально выделится на фоне своих коллег и удивляли не только платьями, но и довольно необычными нарядами, как вот комплект манекенщицы Винни Харлоу.

Винни Харлоу / Associated Press

Девушка позировала перед камерами в стеганом кроп-топе и макси-юбке бежево-оливкового цвета. Дополняли этот лук объемные рукава, трикотажные перчатки и туфли на высоком каблуке. Завершили образ модели бриллиантовые украшения от ювелирного бренда Bvlgari, "мокрая" укладка и насыщенный макияж.

Винни Харлоу / Associated Press

Также удивила образом коллега Винни - французская модель Синди Бруна. Девушка выбрала для мероприятия образ от бренда Richard Quinn, в котором тоже присутствовали стеганые элементы.

Синди Бруна / Associated Press

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