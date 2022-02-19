В стеганой куртке и ботфортах до середины бедра: Ирина Шейк в стильном луке сходила на фэшн-шоу

В стеганой куртке и ботфортах до середины бедра: Ирина Шейк в стильном луке сходила на фэшн-шоу

Модель прошлась по улицам Лондона в стильном образе от Burberry.

Ирина Шейк попала в объективы папарацци, когда шла на фэшн-шоу бренда Matty Bovan, который прошел в рамках Лондонской недели моды.

Выглядела манекенщица, как всегда, стильно. Она с ног до головы была одета в Burberry.

Ирина Шейк / Getty Images

Шейк надела черную стеганую куртку с подкладкой с фирменным принтом британского бренда и шоколадное платье миди с оборкой на подоле.

Наряд она сочетала с черными ботфортами до середины бедра на устойчивых каблуках и небольшой черной сумочкой.

Волосы Ирина собрала в гладкий пучок, на лицо надела стильные черные очки, а уши украсила золотыми серьгами.

К слову, в этом же платье и ботфортах модель также посетила вечеринку в Лондоне, которая была посвящена открытию Недели моды. На этом мероприятии Ирина была ведущей.

Ирина Шейк / Getty Images

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