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В стиле 2000-х: Эмили Ратажковски появилась на улице с необычным аксессуаром на голове

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
1 мин
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В стиле 2000-х: Эмили Ратажковски появилась на улице с необычным аксессуаром на голове

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Известная модель привлекла внимание своим очередным образом.

Американскую модель Эмили Ратажковски опять заметили папарацци, когда она вышла на прогулку со своим псом по кличке Коломбо в Нью-Йорке. Звезда оделась просто, поскольку стилизировала широкие штаны цвета хаки со светлым свитером оверсайз.

Также Ратажковски надела кроссовки Adidas x Bad Bunny и кожаный ремень Khaite Bella, в руке у девушки был шопер, а на глазах солнцезащитные очки.

Завершила образ Эмили трикотажная повязка красного цвета на голове. Такой аксессуар был очень популярен в нулевых.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Недавно с таким же аксессуаром в стиле 2000-х на публике появилась Милли Бобби Браун - юная звезда сериала "Очень странные дела".

Милли Бобби Браун / © Getty Images
Милли Бобби Браун / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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