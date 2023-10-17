В стиле 80-х и на каблуках: супермодель Хайди Клум появилась на улице в мини-платье жакете с декольте

50-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум опять стала мишенью для фотографов на улице в Лос-Анджелесе, когда шла на съемки очередного выпуска талант-шоу Америка ищет таланты" (America's Got Talent). В этом проекте она уже много лет является одной из судьей вместе с комедийной актрисой Софией Вергарой.

Звезда всегда выглядит эффектно и гламурно по пути на работу, но вчерашний ее образ просто сразил наповал. Хайди надела ярко-красное мини-платье жакет в стиле 80-х. Наряд был двубортным, с накладными карманами и с глубоким декольте.

Платье подчеркивало стройные ноги звезды. Дополнила она аутфит крупными серьгами, солнцезащитными очками в красной оправе, туфлями с ремешками и большой сумкой с короткими ручками.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

На этой неделе это уже второй лук Хайди в красном цвете, поскольку несколькими днями ранее она появилась на съемках в сапогах и кожаном костюме и с сумкой Birkin в руке.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Читайте также:

Хайди Клум в мини-платьях (12 фото)