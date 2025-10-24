ТСН в социальных сетях

В стиле эндуро-гонок: Иванка Трамп поздравила старшего сына с днем рождения и показала семейные фото с празднования

Иванка Трамп с мужем устроила для сына тематическое празднование в стиле мотоспорта.

Иванка Трамп с мужем и детьми

© Instagram Иванки Трамп

Недавно младшему сыну Иванки Трамп и Джареда Кушнера — Джозефу — исполнилось 12 лет. По этому случаю родители устроили для него тематический праздник в стиле спортивных гонок на мотоциклах. Снимки с празднования Трамп опубликовала на своей странице в Instagram.

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

Мальчику подарили тематический торт, который был украшен цифрой «12», мотоциклом и шинами от колес. Вся семья была одета в форму для мотоспорта. Они веселились, делали памятные снимки на фотозоне и катались на эндуро.

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

«12 лет приключений, и это может быть твой самый любимый аттракцион. Я люблю тебя, Джозеф! С днем рождения!», — написала Иванка в посте.

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп в белом обтягивающем платье и с сумкой Dior появилась в Израиле.

