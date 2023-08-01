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В стиле куклы Барби: Хлое Кардашьян розовым нарядом подчеркнула сексуальную фигуру

В стиле куклы Барби: Хлое Кардашьян розовым нарядом подчеркнула сексуальную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
426
Время на прочтение
1 мин
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В стиле куклы Барби: Хлое Кардашьян розовым нарядом подчеркнула сексуальную фигуру

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

39-летняя звезда реалити в розовом луке похвасталась соблазнительными формами.

Хлое Кардашьян показала в Instagram эффектный образ в стиле куклы Барби.

Звезда реалити одела розовое боди и обтягивающие брюки, которые идеально подчеркнули ее сексуальную и стройную фигуру. Наряд она скомбинировала со светло-розовыми ботфортами-гармошками на шпильках.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Кардашьян свои белокурые волосы уложила в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах. Шею она украсила кулоном на цепочке и завершила лук белым длинным маникюром.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Напомним, ранее Хлое Кардашьян похвасталась соблазнительными формами в бежевом асимметричном мини-платье из органзы.

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Дата публикации
Просмотры
426
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