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В стиле "Матрицы": Ким Кардашьян в черном плаще и лосинах попала в объективы папарацци

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
812
Время на прочтение
1 мин
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В стиле "Матрицы": Ким Кардашьян в черном плаще и лосинах попала в объективы папарацци

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

42-летняя звезда реалити и инфлюэнсер задает новые тренды.

Папарацци подловили Ким Кардашьян на улицах Лос-Анджелеса. Звезда реалити продемонстрировала образ в стиле "Матрицы".

На ней был черный длинный кожаный плащ с капюшоном и поясом, черный обтягивающий топ с пикантным декольте и черные лосины. Обута Ким была в черные остроносые ботильоны на шпильках.

Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Волосы она собрала в гладкий пучок, сделала макияж в нюдовых тонах с акцентом на пышных ресницах и решила обойтись без каких-либо аксессуаров.

В таком луке Кардашьян напомнила нам Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити в фильмах "Матрица".

Тринити из
Тринити из "Матрицы"

Напомним, Ким Кардашьян представила новую коллекцию белья своего бренда SKIMS. В шоуруме она появилась в розовом кроп-топе, леггинсах и укороченном жакете.

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Дата публикации
Просмотры
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