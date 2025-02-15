В стиле Старого Голливуда: Аня Тейлор-Джой вышла в свет в гламурном платье и пальто

Актриса посетила концерт SNL50: The Homecoming, который прошел в Radio City Music Hall в пятницу, 14 февраля, в Нью-Йорке.

На этом мероприятии Аня Тейлор-Джой появилась в длинном платье оттенка айвори с халтером, цветочным рисунком и аппликацией с кружевом. Подол же у платья был ассиметричным.

Аня носила это нежное платье в сочетании с босоножками от Jimmy Choo, а также длинным пальто с меховой отделкой в стиле "афганских" ретро-пальто, которые также очень любит певица Тейлор Свифт.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Волосы актриса уложила в высокую прическу, а на лице сделала красивый макияж в коричневых тонах.

Напомним, что днем ранее Аня продемонстрировала мини-платье от Dior с плиссированной накидкой, которое также носила с этими же босоножками от Jimmy Choo и украшениями от Tiffany & Co.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

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