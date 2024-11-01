В стиле "Звездных воин": Энн Хэтэуэй с мужем и младшим сыном сходила на хэллоуинскую вечеринку

Вечером 31 октября голливудская звезда и ее семья перевоплотилась до неузнаваемости.
Актриса Энн Хэтэуэй попала под прицел папарацци со своим мужем - дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. Пара шла на вечеринку в честь Хэллоуина, которая состоялась в Нью-Йорке.
Они были одеты в стиле вселенной Звездные войны. На Энн было бежевое платье и обруч на голове, а вот ее муж оделся джедаем и нес в руке игрушечный световой меч.
Однако на вечеринку они сходили не одни, а с младшим сыном Джеком. Мальчик был в мягком костюме эвоки - это одно из существ из фильма.
Параллельно этому мероприятию состоялась еще и вечеринка Хайди Клум, на которой она появилась в виде героя из фильма Стивена Спилберга 1982 года "Инопланетянин".
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