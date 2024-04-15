В стилистике "тихая роскошь": Зендея появилась в образе теннисистки во время презентации фильма

В преддверии выхода фильма актриса продолжает путешествовать по миру рекламируя его на разных площадках.
Зендея и ее персональный стилист Лоу Роуч любят подбирать для девушки тематические наряды, чтобы они особенно смотрелись на красной дорожке и соответствовали мероприятию, которое она посещает. Именно поэтому во время промо-кампании фильма "Соперники" образы Зендеи максимально напоминают спортивную форму теннисисток, поскольку в этой картине она как-раз играет тренера и жену знаменитого теннисиста.
Поэтому фотосессия к фильму состоялась в Монако во время финального матча турнира Monte Carlo Tennis Masters. На этом мероприятии она позировала в наряде от Brunello Cucinelli из коллекции осень-зима 2024, который сочетала с украшениями от Bulgari.
Лук состоял из свободного свитера в стиле поло и длинной юбки с разрезом спереди.
Второй образ актрисы - наряд для фотоколла в Милане, который тоже был посвящен фильму. В этот раз на Зендеи было винтажное платье от Ralph Lauren из коллекции осень-зима 1992, которое она тоже носила в сочетании с украшениями Bulgari.
Ранее мы также рассказывали, почему одним из образов Зендея напомнила героиню сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу.
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