В стильном ансамбле от Fendi: Николь Шерзингер продемонстрировала стройную фигуру и пышное декольте

Николь Шерзингер попала в объективы папарацци, когда шла на MAC Cosmetics The Face Show в Outernet, которое состоялось в рамках Лондонской недели моды.

Певица выбрала для своего выхода стильный черный костюм с изображением логотипа Fendi. Наряд состоял из кроп-топа, который идеально подчеркнул ее пышное сексуальное декольте, и юбки миди.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

В этом ансамбле Николь продемонстрировала отличную физическую форму.

Свой аутфит она дополнила темно-бежевыми босоножками на шпильках с акцентными черными ремешками.

Шерзингер собрала волосы в хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж смоки-айс и завершила лук черными маникюром и педикюром.

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