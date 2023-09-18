В стильном ансамбле от Fendi: Николь Шерзингер продемонстрировала стройную фигуру и пышное декольте

45-летняя экс-участница Pussycat Doll посетила бьюти-мероприятие в Лондоне.
Николь Шерзингер попала в объективы папарацци, когда шла на MAC Cosmetics The Face Show в Outernet, которое состоялось в рамках Лондонской недели моды.
Певица выбрала для своего выхода стильный черный костюм с изображением логотипа Fendi. Наряд состоял из кроп-топа, который идеально подчеркнул ее пышное сексуальное декольте, и юбки миди.
В этом ансамбле Николь продемонстрировала отличную физическую форму.
Свой аутфит она дополнила темно-бежевыми босоножками на шпильках с акцентными черными ремешками.
Шерзингер собрала волосы в хвост, выпустив спереди пряди, сделала макияж смоки-айс и завершила лук черными маникюром и педикюром.
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