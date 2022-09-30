В стильном аутфите от Burberry: очаровательная Джулия Робертс на светском мероприятии

54-летняя актриса имеет стройную фигуру, потому, что бы она ни одела, она во всем выглядит красиво.

Джулия Робертс посетила церемонию вручения премии Justice Albi Awards фонда Clooney Foundation в Нью-Йорке, организованной впервые Амаль и Джордж Клуни.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Перед фотографами Джулия предстала в стильном образе от Burberry из коллекции Resort 2023, состоявшего из черной юбки макси, черной рубашки с контрастными атласными бело-оранжевыми полосками и черного жакета с розовато-оранжевыми полосками.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Наряд актриса дополнила черными кожаными туфлями, роскошными часами с камнями и элегантными серьгами-кольцами.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Робертс сделала прическу с локонами, вечерний макияж и завершила лук бордовым маникюром.

Очаровательная улыбка Джулии придала ее аутфиту еще большей красоты.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Напомним, хозяйка вечера Амаль Клуни сияла в кокетливом золотисто-серебристом платье от Atelier Versace с бахромой из бисера и патеток.

Читайте также: