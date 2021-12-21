В стильном белом костюме: Alyosha похвасталась красивым луком

Певица Alyosha приехала в свой родной город Запорожье и поделилась новыми фото в блоге.

На снимках, которые звезда опубликовала в Instagram, она запечатлена в белоснежном костюме, состоящем из жакета и брюк клеш. У Alyosha вечерний макияж, волосы распущены и зачесаны назад, а ногти накрашены темным лаком.

"Запорожье! Родной город мой! Запорожье! Хорошо, что ты есть!" - подписала кадры артистка.

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Ранее Alyosha публиковала в блоге несколько фотографий в небесно-голубом платье от @magazin_vladis. Похоже, в этом образе артистка принимала участие в каком-то фотосете. Наряд приспущен с плеч, с V-образным вырезом на декольте и рукавами-фонариками, которые надеваются отдельно. Образ певицы дополняла красивая прическа волнами и макияж, а также золотое украшение на шее.

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