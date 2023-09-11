В стильном бикини лаймового оттенка: мокрая британская звезда реалити продемонстрировала безупречную фигуру

Оливия Хокинс сделала в бассейне пикантное фото.
Экс-участница британского реалити-шоу "Остров любви" Оливия Хокинс порадовала фолловеров в Instagram горячим фото с отдыха.
Красавица сфотографировалась в бассейне. На ней был яркий полосатый купальник в разные оттенки лайма.
Хокинс скупала в бассейне и похвасталась безупречной фигурой и легким красивым загаром. Она выглядит очень сексуально.
Напомним, в прошлый раз Оливия Хокнс продемонстрировала упругие ягодицы в черном купальнике.
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