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В стильном бикини лаймового оттенка: мокрая британская звезда реалити продемонстрировала безупречную фигуру

В стильном бикини лаймового оттенка: мокрая британская звезда реалити продемонстрировала безупречную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
868
Время на прочтение
1 мин
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В стильном бикини лаймового оттенка: мокрая британская звезда реалити продемонстрировала безупречную фигуру

Оливия Хокинс/Instagram

Оливия Хокинс сделала в бассейне пикантное фото.

Экс-участница британского реалити-шоу "Остров любви" Оливия Хокинс порадовала фолловеров в Instagram горячим фото с отдыха.

Красавица сфотографировалась в бассейне. На ней был яркий полосатый купальник в разные оттенки лайма.

Оливия Хокинс/Instagram / ©
Оливия Хокинс/Instagram

Хокинс скупала в бассейне и похвасталась безупречной фигурой и легким красивым загаром. Она выглядит очень сексуально.

Напомним, в прошлый раз Оливия Хокнс продемонстрировала упругие ягодицы в черном купальнике.

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Дата публикации
Просмотры
868
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