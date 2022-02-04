В стильном блейзере и с сумкой Hermes: Кейт Мосс проводит время в Лондоне, пока ее сестра в рехабе

В стильном блейзере и с сумкой Hermes: Кейт Мосс проводит время в Лондоне, пока ее сестра в рехабе

Сейчас Кейт отлично выглядит, однако ее младшая сестра, похоже, решила повторить ее судьбу.

48-летнюю британскую супермодель Кейт Мосс сфотографировали в Лондоне, когда она выходила из отеля Dorchester. Звезда была одета в черные джинсы-скинни, двубортный блейзер с золотыми пуговицами от Giambattista Valli и сапоги от Isabel Marant. В руке Кейт держала сумку Hermes, в которой лежал шарф.

Кейт Мосс / Getty Images

Согласно Daily Mail, под прицел папарацци Кейт попала через несколько дней после того, как стало известно, что ее младшая сводная сестра Лотти Мосс отправилась на лечение в рехаб в США. Девушка имеет зависимость от психотропных препаратов, поэтому будет проходить реабилитацию в Аризоне.

Но сама Лотти сначала эту информацию опровергла, назвав лживой.

Лотти Мосс / Instagram Лотти Мосс

Затем все-таки опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что все же лечится и просит уважения к частной жизни.

Лотти Мосс / Instagram Лотти Мосс

Напомним, Кейт тоже на пике популярности увлекалась алкоголем и наркотика и неоднократно проходила лечение в реабилитационных центрах. В 90-х она была одной из самых известных моделей "героинового шика" - провокационного направления в моде характеризующегося бледной кожей, темными кругами вокруг глаз и худобой.

Кейт Мосс / Getty Images

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