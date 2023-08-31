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В стильном блейзере и мини-юбке: Рози Хантингтон-Уайтли на улицах Парижа

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
246
Время на прочтение
1 мин
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В стильном блейзере и мини-юбке: Рози Хантингтон-Уайтли на улицах Парижа

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли была замечена на Вандомской площади в Париже.

36-летняя модель и мать двоих детей выглядела просто великолепно, демонстрируя длинные ноги в мини-юбке в сочетании со строгим приталенным блейзером в тон и белым топом в рубчик. Летний образ Рози дополнила бежевыми сандалиями Chanel и сумкой Valentino.

Рози собрала волосы в низкий пучок и надела на лицо прямоугольные очки.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Getty Images

Во время прогулок по Лос-Анджелесу Рози Хантингтон-Уайтли тоже часто фотографируют. Один раз во время таких выходов модель блистала в платье миди цвета хаки с американской проймой, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.  

Рози Хантингтон-Уайтлі / © Getty Images
Рози Хантингтон-Уайтлі / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
246
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