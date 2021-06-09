В стильном бомбере и лосинах: супермодель Карли Клосс позировала в новой фотосессии для Adidas

Все больше знаменитостей начинают сотрудничать с этой спортивной маркой.

Американская модель Карли Клосс приняла участие в новой фотосессии, которая была организована для ее новой коллаборации с брендом Adidas. 28-летняя знаменитость позировала на улицах Нью-Йорка в оливковом бомбере фасона "летучая мышь" и топе, которые сочетала с черными лосинами и кроссовками. Эти вещи вошли в новую коллекцию бренда - Karlie Kloss x Adidas.

Кайли Клосс / Getty Images

Образ экс-модели Victoria’s Secret дополнили высокий конский хвост и макияж в спокойной и натуральной гамме. Презентация проходила с помощью забрендированного фургона, и, похоже, эту идею Карли подсмотрела у своей коллеги Кендалл Дженнер, которая таким же образом совсем недавно презентовала свой бренд текилы.

Кайли Клосс / Getty Images

В новой коллекции Karlie Kloss x Adidas вещи представлены в черном и оливковом цвете, которые были вдохновлены природой.

Карли не единственная знаменитость, которая сотрудничает с Adidas. Ранее свои успешные коллекции запустили также Канье Уэст и Бейонсе.

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