В стильном бомбере и юбке с молниями: звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан на фэшн-шоу Dior

38-летняя актриса в образе total black предстала на Неделе моды в Париже.

Звезда "Бриджертонов" Никола Кохлан посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2025 бренда Christian Dior, состоявшегося в рамках Парижской Недели моды.

Там актриса появилась в черном ансамбле от французского Дома моды. На ней был стильный бомбер с эффектом помятости на молнии и с расстегнутыми молниями на плечах. Его актриса надела поверх черного боди с асимметричным верхом, который сочетала с юбкой миди с молниями по бокам и плотными черными колготами.

Никола Кохлан / Фото: Getty Images

Аутфит Никола дополнила черными лакированными остроносыми слингбэками и кожаной сумкой с золотым логотипом CD. Звезда распустила волосы и сделала макияж смоки-айс.

Напомним, Никола Кохлан продемонстрировала на церемонии вручения премии "Эмми" эффектный аутфит в экстравагантном серебряном платье с пайетками от бренда Prabal Gurung.

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